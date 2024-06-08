"Я в топ-3 лучших защитников АПЛ". Футболист сделал признание и назвал себя скромным

Французский защитник "Арсенала" Вильям Салиба считает, что входит в тройку лучших защитников английской премьер-лиги (АПЛ). По его словам, он соответствует этому уровню второй год подряд, сообщают Vesti.kz.

"Думаю, я вхожу в топ-3, да. У нас лучшая оборона сезона. Я скромный человек, но в прошлом году, как и в этом, я вхожу в тройку лучших защитников.

Мне еще предстоит поработать, чтобы подняться еще выше: концентрация, настоящая стабильность по ходу всего сезона – такая, чтобы за год всего в одном или двух матчах я был не так хорош.

С точки зрения концентрации я стал гораздо лучше. Раньше я мог проводить топ-матч, а потом случался небольшой эпизод, и я засыпал. Такого больше не бывает. Я всегда остаюсь начеку", - цитирует его слова Sports.ru со ссылкой на L'Equipe.