"Я стану лучшим в мире": Роналду поразил легенду МЮ своим заявлением

Легендарный голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар вспомнил, как делил раздевалку с Криштиану Роналду в годы совместных выступлений за манкунианцев, сообщают Vesti.kz.

По словам ван дер Сара, работа бок о бок с Роналду была настоящим вдохновением: португалец всегда стремился к совершенству и задавал невероятно высокий стандарт для всей команды.

"Играть за клуб с такой историей и под руководством такого тренера, как сэр Алекс Фергюсон, было огромной честью. У меня были прекрасные отношения с Фергюсоном: его внуки ходили в ту же школу, что и мои дети.

Криштиану был невероятен; он всегда ходил в зал до и после тренировки. Я никогда не видел такого голодного до успеха молодого человека. Он постоянно говорил мне: "Эдвин, я стану лучшим в мире". Я предупреждал его, чтобы он не переусердствовал, но он оказался прав", — сказал ван дер Сар в интервью Gazzetta dello Sport.