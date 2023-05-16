Это воплощение мечты - Гвардиола о борьбе "Манчестер Сити" за требл

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 11:43
©twitter.com/ManCity

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о борьбе своей команды за требл. Его команда претендует сразу на три трофея - чемпионство в АПЛ, победу в Кубке Англии и в Лиге чемпионов. 

"Быть здесь - воплощение мечты. В конце концов, мы можем и не выиграть трофеи, и тогда про нас скажут, что мы плохая команда, что это провал, но это воплощение мечты. Мы единственная команда в Европе, которая борется за все трофеи. Впереди финал Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед", и это еще не конец. Премьер-лига никогда не заканчивается, мы поняли это по "Ливерпулю" в прошлом сезоне. Я почти уверен, что "Арсенал" выиграет два оставшихся матча. Но играть ответный матч полуфинала дома, чтобы попытаться попасть в финал Лиги чемпионов... Это выдающееся достижение", - цитирует Гвардиолу сайт "горожан".

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" в Испании сыграл вничью с "Манчестер Сити" - 1:1. Ответная игра состоится в Манчестере (Англия) в ночь с 17 на 18 мая в 01:00 по времени Астаны.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 35 27 4 4 92-31 85
2 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
3 Ньюкасл Юнайтед 35 18 12 5 63-31 66
4 Манчестер Юнайтед 35 20 6 9 51-41 66
5 Ливерпуль 36 19 8 9 70-42 65
6 Брайтон энд Хов Альбион 34 17 7 10 66-45 58
7 Тоттенхэм Хотспур 36 17 6 13 65-59 57
8 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
9 Брентфорд 36 13 14 9 54-45 53
10 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
11 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12 Кристал Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 36 11 7 18 30-52 40
14 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15 Вест Хэм Юнайтед 36 10 7 19 38-52 37
16 Ноттингем Форест 36 8 10 18 36-67 34
17 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
18 Лидс Юнайтед 36 7 10 19 46-71 31
19 Лестер Сити 36 8 6 22 49-67 30
20 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24

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Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити АПЛ

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