Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о борьбе своей команды за требл. Его команда претендует сразу на три трофея - чемпионство в АПЛ, победу в Кубке Англии и в Лиге чемпионов.

"Быть здесь - воплощение мечты. В конце концов, мы можем и не выиграть трофеи, и тогда про нас скажут, что мы плохая команда, что это провал, но это воплощение мечты. Мы единственная команда в Европе, которая борется за все трофеи. Впереди финал Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед", и это еще не конец. Премьер-лига никогда не заканчивается, мы поняли это по "Ливерпулю" в прошлом сезоне. Я почти уверен, что "Арсенал" выиграет два оставшихся матча. Но играть ответный матч полуфинала дома, чтобы попытаться попасть в финал Лиги чемпионов... Это выдающееся достижение", - цитирует Гвардиолу сайт "горожан".

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" в Испании сыграл вничью с "Манчестер Сити" - 1:1. Ответная игра состоится в Манчестере (Англия) в ночь с 17 на 18 мая в 01:00 по времени Астаны.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.