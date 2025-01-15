Футболисты "Ноттингем Фореста" и "Ливерпуля" не смогли выявить сильнейшего в 21-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Ноттингеме на стадионе "Сити Граунд" и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева поля, когда на 8-й минуте отличился Крис Вуд. Гости ушли от поражения на 66-й минуте стараниями вышедшего на замену вингера сборной Португалии Диогу Жоты.

Отметим, что "Ноттингем Форест" во второй раз поставил подножку "Ливерпулю". В четвертом туре команда Нуну Эшпириту Санту и вовсе победила в гостях - 1:0.

Несмотря на осечку, "Ливерпуль" с 47 очками лидирует в турнирной таблице, а "Ноттингем Форест" находится на второй строчке, имея в активе 41 балл.

В следующем туре, 18 января, "Ливерпуль" отправится в гости к "Брентфорду", а на следующий день "Ноттингем Форест" примет на своем поле "Саутгемптон".