В Узбекистане отреагировали на дебют Хусанова в АПЛ

Сайт Upl.uz прокомментировал дебют новичка "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова в Английской Премьер-Лиге, сообщают Vesti.kz.

Хусанов вышел в стартовом составе в матче 23-го тура АПЛ против "Челси". На третьей минуте "привоз" Абдукодира привел к голу Нони Мадуэке. На четвертой минуте Хусанов получил предупреждение. Защитник сборной Узбекистана был заменен на 54-й минуте.

"Дебютный матч для Хусанова оказался сложным. Игрок в первом тайме привез гол и получил желтую карточку. Однако после этого, Абдукодир в нескольких ситуациях сыграл великолепно.

Многие футбольные эксперты посчитали, что Хусанова главный тренер "Манчестер Сити" заменит сразу после первого тайма. Пеп Гвардиола принял решение не заменять игрока во время перерыва. Однако на 54-минуте игры Хусанов все-таки был заменен и скорее всего причиной стала желтая карточка игрока.

Когда Абдукодир покидал поле, фанаты "Манчестер Сити" поддержали игрока и сам Гвардиола поддержал его. Ряд футбольных экспертов отметили, что на игрока оказывается огромное давление в связи с переходом в топ-клуб. По мнению экспертов, футболисту нужно время на адаптацию.



Даже самые именитые футболисты тратят на адаптацию в английском футболе несколько месяцев. Стоит отметить, что чемпионат Англии считается самым быстрым и одним из самых жестких в мире", - пишет издание.



