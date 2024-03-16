В матче МЮ - "Ливерпуль" спрогнозировали разгром

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 15:53 Комментарии 1
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Экс-защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике спрогнозировал разгром в матче 1/4 финала Кубка Англии между его бывшим клубом и "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет в Манчестере 17 марта.

"Ливерпуль" ждет непростая игра, но я считаю, что они выиграют. На самом деле "Манчестер Юнайтед" хуже играет на "Олд Траффорд", чем на выезде. Сейчас не то же самое, что было раньше, когда играл я.

Мне бы хотелось, чтобы "Ливерпуль" одержал здесь по-настоящему крупную победу. Мой прогноз - 5:0. Сейчас они забивают очень много голов. Их атака хороша на протяжении всего сезона. Мне бы хотелось такой крупной победы - в первую очередь, ради клуба, во вторую, для Юргена Клоппа", - сказал Энрике в эфире подкаста The Counter Attack.

Отметим. в последних шести матчах "Ливерпуль" одержал четыре победы при одной ничьей и одном поражении с разницей мячей 21:4. При этом трижды "красные" побеждали со счетом 7:0, 4:0 и 5:0.

Напомним. Энрике выступал за "Ливерпуль" в сезонах 2011-2016.

Метки:
Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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