В "Ливерпуле" отреагировали на "переход" рекордсмена Евро-2024

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 09:50
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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал отсутствие новичков в мерсисайдском клубе в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

Он также ответил на вопрос о подписании вратаря сборной Грузии и "Валенсии" Георгии Мамардашвили.

"Я не переживаю по этому поводу, полностью доверяю тем игрокам, которые в моем распоряжении. У нас хороший состав. Мамардашвили? Я ничего не могу сказать, пока контракт не будет подписан", - цитирует нидерландского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Мамардашвили выступает за "Валенсию" с 2022 года. До этого он играл на родине за "Локомотив" (Тбилиси), "Рустави", "Динамо" (Тбилиси).

Напомним, Мамардашвили стал одним из самых ярких игроков сборной Грузии на минувшем чемпионате Европы-2024 в Германии, где они дошли до 1/8 финала и проиграли будущему чемпиону Испании - 1:4. Мамардашвили совершил 30 сэйвов, почти повторив рекорд экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева, в активе которого 32 спасения на Евро-2008.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего голкипера в 45 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 1 1 0 0 3-0 3
2 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
3 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
6 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
7 Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
8 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
9 Ноттингем Форест 1 0 1 0 1-1 1
10 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
11 Лестер Сити 1 0 1 0 1-1 1
12 Тоттенхэм Хотспур 1 0 1 0 1-1 1
13 Кристал Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
14 Вест Хэм Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
15 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
16 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
17 Челси 1 0 0 1 0-2 0
18 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 1 0-2 0
20 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0

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Метки:
Грузия Ливерпуль АПЛ Футбольные трансферы Футбол

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