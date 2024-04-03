В "Ливерпуле" испугались ухода Юргена Клоппа

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Сегодня 20:09
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Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк заявил, что боится завершения сезона из-за ухода главного тренера Юргена Клоппа, сообщают Vesti.kz.

Клопп покинет "Ливерпуль" по окончании сезона, который он возглавляет с 2015 года.

"Это будет очень тяжело. Я очень эмоциональный человек и не люблю прощаться. Быть капитаном сейчас будет ужасно в том смысле, что, вероятно, придется немного поговорить. И я боюсь этого дня.

Если мы добьемся успеха, будет намного проще. Такова цель на данный момент. Но это сложно, и уходит не только босс, будет много изменений и уйдет больше сотрудников. Это будет трудный день. До этого дня мы будем бороться и сохранять позитивный настрой, приложим все усилия и внимание, чтобы сделать сезон успешным.

Мы знаем, что конец сезона будет эмоциональным. Но мы можем сделать его в хорошем смысле эмоциональным, выиграв трофеи. Это то, что мы хотим сделать для себя. Мы хотим сделать это для босса. Мы хотим сделать это для футбольного клуба и болельщиков по всему миру", - сказал ван Дейк ITV News.

После 29-ти туров "Ливерпуль" с 67 очками лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Красные" на два балла опережают лондонский "Арсенал". 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3 Манчестер Сити 29 19 7 3 63-28 64
4 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5 Тоттенхэм Хотспур 30 17 6 7 62-44 57
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40-40 48
7 Вест Хэм Юнайтед 31 12 9 10 50-55 45
8 Ньюкасл Юнайтед 30 13 5 12 64-52 44
9 Брайтон энд Хов Альбион 29 11 9 9 51-46 42
10 Вулверхэмптон Уондерерс 30 12 6 12 43-47 42
11 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
12 Челси 28 11 7 10 49-47 40
13 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14 Эвертон 30 8 8 14 31-42 32
15 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
16 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39-53 29
17 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
18 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27-77 15

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Метки:
Ливерпуль Клопп Юрген АПЛ

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