В АПЛ произошла первая тренерская отставка сезона

В английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2025/26 произошла первая тренерская отставка. Португалец Нуну Эшпириту Санту уволен с поста главного тренера "Ноттингем Форест", передают Vesti.kz.

"Футбольный клуб "Ноттингем Форест" подтверждает, что в связи с недавними событиями Нуну Эшпириту Санту сегодня освобожден от обязанностей главного тренера. Клуб благодарит Нуну за его вклад в очень успешную эпоху, в частности, за его роль в сезоне-2024/25, который навсегда останется в истории клуба. Как человек, сыгравший ключевую роль в нашем успехе в прошлом сезоне, он навсегда займет особое место в нашем пути", - говорится в заявлении клуба.

"Ноттингем Форест" уволил СантуПричина увольнения

Ранее тренер сообщал на пресс-конференции о разладе в отношениях с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом. Перед стартом чемпионата Санту заявлял о плохой готовности клуба к старту нового сезона из-за неудачной трансферной кампании.

Эти высказывания озадачили Маринакиса, который прежде не планировал увольнять тренера. После заявлений Санту у некоторых представителей клуба появились сомнения в его приверженности работе.

Прошлый успех не помог

51-летний Санту возглавлял "Ноттингем" с 2023 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в АПЛ по итогам сезона-2024/25 и пробилась в Лигу Европы. По ходу сезона специалист трижды признавался лучшим тренером месяца - больше, чем кто-либо другой в минувшем чемпионате.

В нынешнем сезоне "Ноттингем Форест" набрал четыре очка в трех матчах АПЛ и идет 10-м месте в турнирной таблице. Отметим, что в июне клуб продлил контракт с тренером до 2028 года.

Кто заменит Санту в "Ноттингеме"?

Возглавить "Ноттингем Форест" может бывший тренер "Тоттенхэма" Эндж Постекоглу. Также на пост претендует Доменико Тедеско.

Кроме того, Тедеско считается фаворитом на пост главного тренера "Фенербахче" после увольнения Жозе Моуринью. Последним местом работы немецкого специалиста была сборная Бельгии, которую он покинул в январе этого года.