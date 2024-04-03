Унаи Эмери назвал лучшего тренера в мире

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 07:18
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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал, кого считает лучшим тренером мира, передают Vesti.kz.

Таковым, по его мнению, является наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Для меня Пеп (Гвардиола) - лучший тренер в мире. Анализируя его работу в Испании и здесь, в Англии, можно сказать, что он блестящий тренер и дал многим тренерам новый способ работы.

Он очень конкурентоспособен. Быть лучшим - это не только тактика. Нужно быть скромным как личность и управлять игроками. На мой взгляд, он это продемонстрировал. Я и сам стараюсь стать лучше", - приводит его слова BBC.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. С "горожанами" завоевал 16 трофеев. В прошлом сезоне он сделал требл, выиграв с клубом Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

Также он тренировал "Баварию" (7 трофеев) и "Барселону" (14 трофеев).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3 Манчестер Сити 29 19 7 3 63-28 64
4 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5 Тоттенхэм Хотспур 30 17 6 7 62-44 57
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40-40 48
7 Вест Хэм Юнайтед 31 12 9 10 50-55 45
8 Ньюкасл Юнайтед 30 13 5 12 64-52 44
9 Брайтон энд Хов Альбион 29 11 9 9 51-46 42
10 Вулверхэмптон Уондерерс 30 12 6 12 43-47 42
11 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
12 Челси 28 11 7 10 49-47 40
13 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14 Эвертон 30 8 8 14 31-42 32
15 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
16 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39-53 29
17 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
18 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27-77 15

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Метки:
АПЛ Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Футбол

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