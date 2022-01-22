У Роналду возникли проблемы с молодыми игроками "МЮ"

©Reuters
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Молодые игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны нападающим Криштиану Роналду, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на The Athletic. Часть команды негативно отреагировала на интервью португальца, в котором он критиковал молодых футболистов.

По информации источника, у молодежи "МЮ" намного лучше отношения с форвардом Эдинсоном Кавани, несмотря на то, что тот хуже знает английский язык, чем Роналду.

Также проблемой команды является близость Роналду с соотечественниками Бруну Фернандешем и Диогу Далотом.

"МЮ" c 35 очками идет на седьмом месте в таблице АПЛ. Следующую игру проведет на своем поле с "Вест Хэмом" 22 января.

Роналду устроил истерику после замены. Его реакция собрала более пяти миллионов лайков

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Метки:
АПЛ Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед


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