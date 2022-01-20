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Роналду устроил истерику после замены. Его реакция собрала более пяти миллионов лайков

Роналду устроил истерику после замены. Его реакция собрала более пяти миллионов лайков
©skysports.com
Новости спорта Футбол Англия

Португальская звезда Криштиану Роналду был заменен во втором тайме матча АПЛ с "Брентфордом" и показал свое недовольство, передает корреспондент Vesti.kz

"Манчестер Юнайтед" выиграл матч, забив три гола после перерыва (3:1), но Роналду результативными действиями не отметился. На 71-й минуте португалец был заменен на Харри Магуайра, а на скамейке запасных не мог найти себе места.

Главный тренер "МЮ" Ральф Рангник пытался вмешаться в ситуацию, но футболист не вернулся к партнерам. В испанских СМИ сразу появилась информация, что португалец сменит клуб, называя фаворитом мадридский "Реал".

После матча Роналду сдержанно прокомментировал матч, но собрал более пяти миллионов лайков.

"Три важных очка! Молодцы, ребята", - отреагировал звездный футболист.

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Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед АПЛ Реал Мадрид

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