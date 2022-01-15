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Роналду назвал кумиров и выделил их главное достижение

Роналду назвал кумиров и выделил их главное достижение
©Reuters
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду причислил бывших игроков сборной Бразилии Роналдо и Роналдиньо к своим кумирам и назвал их достижение, которого у него нет, сообщает "Чемпионат".

36-летний футболист пять раз выигрывал "Золотой мяч", а в 2016 году выиграл чемпионат Европы.

"Не люблю сравнения. Я бы сказал, что мы втроем оставили свое наследие, свою историю. Могу сказать, что выиграл больше индивидуальных наград, чем они, но им удалось победить на чемпионате мира.

Отношусь к ним с большой симпатией. Когда я рос, смотрел на их игру. Неважно, кто лучший. Я считаю обоих своими кумирами, они оставили прекрасное футбольное наследие", - цитирует Роналду ESPN.

Роналдиньо официально завершил игровую карьеру в 2018 году. Последним клубом бразильца стал "Флуминенсе". В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, а в 2005 году выиграл "Золотой мяч".

Роналдо игровую карьеру закончил в 2011 году. Он выступал в составе "Крузейро", ПСВ, каталонской "Барселоны", "Интера", мадридского "Реала", "Милана" и "Коринтианса". На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии (1994 и 2002). В 1997 и 2002 годах форвард получил "Золотой мяч".

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Метки:
Роналду Криштиану Роналдиньо Роналдо Португалия Бразилия

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