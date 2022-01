Криштиану Роналду получил специальный приз от ФИФА

Криштиану Роналду стал обладателем специального приза The Best от ФИФА по итогам 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Международная федерация футбола наградила форварда "Манчестер Юнайтед" за то, что он побил мировой рекорд по голам за сборную в составе команды Португалии - на его счету 111 забитых мячей.

Напомним, лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА стал нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. Роналду же занял седьмое место.

🏆✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!



🇵🇹 Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk