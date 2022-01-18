Главный тренер сборной Португалии не включил Роналду в тройку лучших игроков года

ФИФА обнародовала итоги голосования за награду лучшему игроку 2021 года, передает "Чемпионат".

В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители медиа и болельщики. Им нужно было выбрать тройку лучших футболистов по итогам года. Первое место давало пять очков, за второе - три, за третье - одно.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не включил в свою тройку капитана своей национальной команды Криштиану Роналду. На первое место он поставил Н'Голо Канте, на второе - Жоржиньо (оба - из "Челси"), а на третье - Роберта Левандовски ("Бавария").

Напомним, лучшим игроком 2021 года по итогам голосования стал Левандовски. В тройку вошли Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Лионель Месси (ПСЖ).