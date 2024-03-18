Тренер "МЮ" сделал дубль в матче с "Ливерпулем"

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 14:55
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг добился уникального достижения в играх с "Ливерпулем", передают Vesti.kz.

Ранее его футболисты выбили "красных" из Кубка Англии на стадии четвертьфинала.

По информации Squawka, Эрик тен Хаг стал первым тренером "МЮ", выигравшим подряд два домашних матча с "Ливерпулем" Юргена Клоппа.

Он может оформить хет-трик в апреле: 6-го числа "красные дьяволы" на своем поле примут "Ливерпуль".

В 1/2 финала Кубка Англии, 20 апреля, "МЮ" сыграет с "Ковентри", а в другом полуфинале встретятся "Манчестер Сити" - "Челси".

Эрик тен Хаг возглавляет "МЮ" с 2022 года, его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2025-го. Прежде он тренировал "Аякс", "Утрехт", "Гоу Эхед Иглз".

Метки:
Манчестер Юнайтед Клопп Юрген Ливерпуль Футбол

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