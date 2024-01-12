Тренер "МЮ" нашел замену своему форварду в Нидерландах

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 23:26
©instagram.com/martial_9

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг попросил руководство английского клуба подписать 21-летнего нападающего амстердамского "Аякса" Брайана Бробби, сообщают Vesti.kz.

По информации Mirror, Эрик тен Хаг видит в нем замену 28-летнему французскому форварду Антони Марсьялю, у которого 30 июня 2024 года истекает контракт с "МЮ".

Отмечается, что "красные дьяволы" готовы этой зимой арендовать Бробби с опцией выкупа его трансфера летом.

"Аякс" покупал Бробби у "Лейпцига" в 2022 году за 16,35 миллиона евро, тогда как нынешняя стоимость нидерландского футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Брайан провел 15 матчей, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3 Манчестер Сити 19 12 4 3 45-21 40
4 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5 Тоттенхэм Хотспур 20 12 3 5 42-29 39
6 Вест Хэм Юнайтед 20 10 4 6 33-30 34
7 Брайтон энд Хов Альбион 20 8 7 5 38-33 31
8 Манчестер Юнайтед 20 10 1 9 22-27 31
9 Ньюкасл Юнайтед 20 9 2 9 39-29 29
10 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11 Вулверхэмптон Уондерерс 20 8 4 8 30-31 28
12 Эвертон 20 8 2 10 24-28 26
13 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
14 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
15 Кристал Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
16 Ноттингем Форест 20 5 5 10 24-35 20
17 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
18 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20 Шеффилд Юнайтед 20 2 3 15 15-49 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Манчестер Юнайтед АПЛ Футбольные трансферы
Новости
Вчера , 23:26
Англия
Тренер "МЮ" нашел замену своему форварду в Нидерландах
11 января, 21:52
Англия
Болельщикам "Арсенала" сообщили хорошую новость
11 января, 19:41
Англия
Объявлено о трансфере опального футболиста
11 января, 16:15
Англия
Один из самых перспективных игроков выбрал новый клуб: агент в шоке
11 января, 08:30
Англия
Стал известен план действий "Барселоны" для трансфера Холанда
11 января, 07:45
Англия
Невероятным камбэком за три минуты завершился матч "Ливерпуля" за выход в финал Кубка лиги
10 января, 15:25
Англия
Холанд определился с будущим: уйдет в "Реал" или "Барсу"?
10 января, 09:29
Англия
Холанд решил уйти из "Ман Сити" и выбрал новый клуб
10 января, 07:50
Англия
Сенсацией с "промахом сезона" закончился матч "Челси" в Кубке лиги
9 января, 18:42
Англия
Мбаппе устал от неопределенности и принял шокирующее решение
© 2008 - 2024 ТОО «EML»