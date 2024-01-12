Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг попросил руководство английского клуба подписать 21-летнего нападающего амстердамского "Аякса" Брайана Бробби, сообщают Vesti.kz.

По информации Mirror, Эрик тен Хаг видит в нем замену 28-летнему французскому форварду Антони Марсьялю, у которого 30 июня 2024 года истекает контракт с "МЮ".

Отмечается, что "красные дьяволы" готовы этой зимой арендовать Бробби с опцией выкупа его трансфера летом.

"Аякс" покупал Бробби у "Лейпцига" в 2022 году за 16,35 миллиона евро, тогда как нынешняя стоимость нидерландского футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Брайан провел 15 матчей, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.