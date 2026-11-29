Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" на выезде обыграл "Сандерленд" со счётом 2:0 в матче 12-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.

Мэддисон оформил дубль

Встреча прошла на стадионе "Стэдиум оф Лайт" и с самого начала складывалась в пользу гостей. Уже на 12-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Томы Мёнье.

"Тоттенхэм" воспользовался численным преимуществом и открыл счёт на 35-й минуте благодаря голу Джеймса Мэддисона. Во втором тайме полузащитник вновь поразил ворота соперника, оформив дубль на 70-й минуте.

Оставшееся время не принесло изменений в счёте — лондонцы одержали победу со счётом 2:0. Для команды Роберто Де Дзерби этот успех стал пятым в текущем сезоне АПЛ.

"Тоттенхэм" обошёл "Челси"

После 12 туров "Сандерленд" с девятью очками занимает 18-е место и находится в зоне вылета. "Тоттенхэм" набрал 18 баллов и поднялся на восьмую строчку, опередив "Челси", у которого 16 очков.

В следующем туре "чёрные коты" 3 декабря сыграют на выезде с "Ливерпулем", а "шпоры" днём позже примут "Фулхэм".

Ранее неожиданным исходом завершилось мерсисайдское дерби "Эвертон" - "Ливерпуль" в АПЛ.