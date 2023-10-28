"Тоттенхэм" укрепил свое лидерство в АПЛ

В десятом туре английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" одержал выездную победу над "Кристал Пэлас". Лондонское дерби состоялось на стадионе "Селлхерст Парк", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый тайм оказался безголевым, а на 53-й минуте шпоры вышли вперед после автогола Джоэла Уорда. На 66-й гости укрепили преимущество благодаря очередному голу Сон Хын Мина, забившего уже восьмой гол в текущем сезоне АПЛ. Лишь на четвертой добавленной минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Джордана Айю.

Теперь на счету лидирующего в таблице "Тоттенхэма" 26 очков. Они опережают ближайших преследователей на пять баллов и уже обеспечили себе первое место по итогам всех матчей десятого тура АПЛ. Что касается "Кристал Пэлас", то клуб с 12 очками находится на 11-й позиции.