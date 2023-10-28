"Тоттенхэм" укрепил свое лидерство в АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 07:20
©ФК "Тоттенхэм"

В десятом туре английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" одержал выездную победу над "Кристал Пэлас". Лондонское дерби состоялось на стадионе "Селлхерст Парк", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый тайм оказался безголевым, а на 53-й минуте шпоры вышли вперед после автогола Джоэла Уорда. На 66-й гости укрепили преимущество благодаря очередному голу Сон Хын Мина, забившего уже восьмой гол в текущем сезоне АПЛ. Лишь на четвертой добавленной минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Джордана Айю.

Теперь на счету лидирующего в таблице "Тоттенхэма" 26 очков. Они опережают ближайших преследователей на пять баллов и уже обеспечили себе первое место по итогам всех матчей десятого тура АПЛ. Что касается "Кристал Пэлас", то клуб с 12 очками находится на 11-й позиции.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Тоттенхэм Хотспур 10 8 2 0 22-9 26
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 19-7 21
3 Арсенал 9 6 3 0 18-8 21
4 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
5 Астон Вилла 9 6 1 2 23-13 19
6 Ньюкасл Юнайтед 9 5 1 3 24-9 16
7 Брайтон энд Хов Альбион 9 5 1 3 22-18 16
8 Манчестер Юнайтед 9 5 0 4 11-13 15
9 Вест Хэм Юнайтед 9 4 2 3 16-16 14
10 Челси 9 3 3 3 13-9 12
11 Кристал Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
12 Вулверхэмптон Уондерерс 9 3 2 4 11-15 11
13 Фулхэм 9 3 2 4 8-15 11
14 Брентфорд 9 2 4 3 14-12 10
15 Ноттингем Форест 9 2 4 3 10-12 10
16 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
18 Бернли 9 1 1 7 7-23 4
19 Борнмут 9 0 3 6 6-20 3
20 Шеффилд Юнайтед 9 0 1 8 7-24 1

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Метки:
Футбол АПЛ Тоттенхэм Лондон

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