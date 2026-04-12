"Тоттенхэм" сенсационно проиграл и идёт в зоне вылета АПЛ

Завершился матч 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ-2025/26), в котором "Сандерленд" на своём поле минимально обыграл лондонский "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 1:0, передают Vesti.kz.

Игра прошла на стадионе "Стэдиум оф Лайт" в Сандерленде и завершилась неожиданным результатом, учитывая турнирное положение команд. Единственный гол был забит на 61-й минуте — отличился французский защитник "чёрных котов" Норди Мукиэле.

После этой победы "Сандерленд" набрал 46 очков и поднялся на 10-е место в таблице чемпионата Англии. "Тоттенхэм" же продолжает переживать кризис: у лондонцев остаётся 30 очков, и команда опустилась на 18-ю строчку, находясь в зоне вылета.

В следующем туре "Сандерленд" 19 апреля сыграет на выезде против "Астон Виллы", а "шпоры" 18 апреля примут "Брайтон".