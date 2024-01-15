Талант из России разрывает Англию в 16 лет: сделал покер за "МЮ". Его отметил сам сэр Алекс Фергюсон

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 17:47
©instagram.com/amir_ibra7

В системе английского "Манчестер Юнайтед" подрастает будущая звезда футбола из России. За "красных дьяволов" зажигает Амир Ибрагимов, и ему 16 лет. Юного таланта отметил даже сам сэр Алекс Фергюсон, сообщают Vesti.kz.

Очередной повод заговорить о себе Ибрагимов дал после матча юниорских команд "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" (U-16). Игра завершилась победой манкунианцев со счетом 4:1. Все четыре мяча в составе победителей забил Амир - два с игры, один прямым ударом со штрафного и один с пенальти.

В свои 16 лет Ибрагимов успел сыграть за "Юнайтед" U-18 и даже отметиться голевой передачей в пяти встречах молодежного первенства. Также его привлекали к работе и со взрослой командой манкунианцев. В контракте Ибрагимова есть пункт, по которому он в 17 лет заключит полноценное профессиональное соглашение с клубом.

Кроме того, в активе Амира есть матчи и голы за юниорскую сборную Англии (U-15).

Амир Ибрагимов - выходец из Дагестана, который в 11 лет переехал в Англию вместе с семьей. Первоначально он занимался футболом в системе "Шеффилд Юнайтед", но позже его заметили в "Манчестер Юнайтед". В составе "красных дьяволов" футболист раскрылся и теперь является целью для многих топ-команд Европы.

Фото: instagram.com/amir_ibra7

Метки:
Манчестер Юнайтед
Новости
Сегодня , 17:47
Англия
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