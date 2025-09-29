Англия
Сегодня 16:24

Суперкомпьютер назвал фаворита на титул АПЛ после поражения "Ливерпуля"

©x.com/LFC

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на борьбу за титул в АПЛ сезона-2025/26 после завершения шестого тура, сообщают Vesti.kz.

Несмотря на неожиданное поражение от "Кристал Пэлас" (1:2) и первую осечку в чемпионате, главным фаворитом по-прежнему остаётся "Ливерпуль" Арне Слота - вероятность чемпионства "красных" оценивается в 46,5 процента.

Ближайший конкурент - "Арсенал", которому отдают 34,6%. Шансы действующего чемпиона, "Манчестер Сити", скромнее - лишь 10,1 процента. У сенсационного "Кристал Пэлас" - 3,8 процента, а у "Челси" всего 1,3 процента. Остальные претенденты получили меньше процента, включая "Тоттенхэм", "Борнмут", "Брайтон", "Фулхэм", "Эвертон", "Брентфорд", "Ньюкасл" и "Астон Виллу".

После шести туров таблица выглядит так: на вершине идёт "Ливерпуль" (15 очков), за ним следуют "Арсенал" (13) и "Кристал Пэлас" (12). В топ-5 также вошли "Тоттенхэм" (11) и сенсационный "Сандерленд" (11). А вот "Манчестер Сити" пока лишь седьмой (10), "Челси" занимает восьмое место (восемь очков).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
10 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
12 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →