Суперкамбэком обернулся матч АПЛ

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"Ньюкасл" одержал победу над "Вест Хэмом" в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:3. "Ньюкасл" первым на шестой минуте вышел вперед после гола Александера Исака. "Вест Хэм" на это ответил тремя голами. Отличились Майкл Антонио (21-я минута), Мохаммед Кудус (45+10) и Джаррод Боуэн (48).

На 77-й минуте Исак ударом с пенальти сократил отставание "Ньюкасла", Харви Барнс на 83-й минуте сравнял счет, он же на 90-й минуте принес победу хозяевам.

"Ньюкасл" набрал 43 очка и занимает восьмое место в АПЛ. У "Вест Хэма" 44 балла и седьмая строчка в турнирной таблице.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3 Манчестер Сити 28 19 6 3 63-28 63
4 Астон Вилла 29 17 5 7 60-42 56
5 Тоттенхэм Хотспур 28 16 5 7 59-42 53
6 Манчестер Юнайтед 28 15 2 11 39-39 47
7 Вест Хэм Юнайтед 30 12 8 10 49-54 44
8 Ньюкасл Юнайтед 29 13 4 12 63-51 43
9 Брайтон энд Хов Альбион 28 11 9 8 50-44 42
10 Вулверхэмптон Уондерерс 28 12 5 11 42-44 41
11 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12 Фулхэм 29 11 5 13 43-44 38
13 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14 Эвертон 28 8 7 13 29-39 31
15 Кристал Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
16 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
17 Ноттингем Форест 29 6 7 16 35-51 25
18 Лутон Таун 29 5 7 17 42-60 22
19 Бернли 29 4 5 20 29-63 17
20 Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24-74 14

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АПЛ Ньюкасл

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