Суперкамбэком обернулся матч АПЛ

"Ньюкасл" одержал победу над "Вест Хэмом" в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:3. "Ньюкасл" первым на шестой минуте вышел вперед после гола Александера Исака. "Вест Хэм" на это ответил тремя голами. Отличились Майкл Антонио (21-я минута), Мохаммед Кудус (45+10) и Джаррод Боуэн (48).

На 77-й минуте Исак ударом с пенальти сократил отставание "Ньюкасла", Харви Барнс на 83-й минуте сравнял счет, он же на 90-й минуте принес победу хозяевам.

"Ньюкасл" набрал 43 очка и занимает восьмое место в АПЛ. У "Вест Хэма" 44 балла и седьмая строчка в турнирной таблице.