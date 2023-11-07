Судьи АПЛ могут столкнуться с необычной обязанностью

Судей Английской Премьер-лиги могут обязать информировать игроков о времени, оставшемся до окончания текущего тайма, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

По информации Daily Mail, футболисты в Премьер-лиге выразили желание, чтобы рефери во время матча сообщали им, сколько времени они фактически компенсируют.

На данный момент такую информацию передают только резервные судьи, которые поднимают табличку с указанием дополнительного времени, но часто это время отличается от заявленного. Игроки считают, что такой подход не позволяет им эффективно распределять свои усилия и может приводить к дополнительным травмам.

Сообщается, что представители нескольких клубов обратили внимание Ассоциации профессиональных футболистов Англии на эту проблему, но пока информация о ней не дошла до судей и их руководства.

Накануне "Тоттенхэм" и "Челси" в совокупности провели на поле 111 минут, при этом чистое игровое время составило почти 48 минут.