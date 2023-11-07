Судьи АПЛ могут столкнуться с необычной обязанностью

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 23:59
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Судей Английской Премьер-лиги могут обязать информировать игроков о времени, оставшемся до окончания текущего тайма, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

По информации Daily Mail, футболисты в Премьер-лиге выразили желание, чтобы рефери во время матча сообщали им, сколько времени они фактически компенсируют.

На данный момент такую информацию передают только резервные судьи, которые поднимают табличку с указанием дополнительного времени, но часто это время отличается от заявленного. Игроки считают, что такой подход не позволяет им эффективно распределять свои усилия и может приводить к дополнительным травмам.

Сообщается, что представители нескольких клубов обратили внимание Ассоциации профессиональных футболистов Англии на эту проблему, но пока информация о ней не дошла до судей и их руководства.

Накануне "Тоттенхэм" и "Челси" в совокупности провели на поле 111 минут, при этом чистое игровое время составило почти 48 минут.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 11 9 0 2 28-8 27
2 Тоттенхэм Хотспур 11 8 2 1 23-13 26
3 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6 Ньюкасл Юнайтед 11 6 2 3 27-11 20
7 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 3 3 24-20 18
8 Манчестер Юнайтед 11 6 0 5 12-16 18
9 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11 Кристал Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
12 Вест Хэм Юнайтед 11 4 2 5 18-20 14
13 Ноттингем Форест 11 3 4 4 12-15 13
14 Вулверхэмптон Уондерерс 11 3 3 5 14-19 12
15 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20 Шеффилд Юнайтед 11 1 1 9 9-30 4

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Метки:
АПЛ

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