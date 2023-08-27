Судьбоносный матч: Мохамед Салах готовится к уходу из "Ливерпуля"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 14:08
©instagram.com/mosalah

Матч против "Ньюкасла" в рамках третьего тура английской премьер-лиги станет для Мохамеда Салаха последним за "Ливерпуль". Встреча состоится 27 августа на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и начнется в 21:30 по времени Астаны, сообщают Vesti.kz.

По информации KSA Sport, после этой игры египтянин улетит в Дубай, где пройдет медосмотр перед переходом в саудовский "Аль-Иттихад".

Сам футболист не прочь уехать в эту страну, а "Ливерпуль" может получить свыше 100 миллионов долларов. Хотя ранее главный тренер английского клуба Юрген Клопп заявлял, что Салах на 100% предан "Ливерпулю", а клуб ответит отказом на любое предложение.

Если клубы договорятся, то трансфер Салаха в "Аль-Иттихад" станет рекордным в истории чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, а его нынешний контракт с английским клубом действует до 2025 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Вест Хэм Юнайтед 3 2 1 0 7-3 7
2 Тоттенхэм Хотспур 3 2 1 0 6-2 7
3 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
4 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 0 1 9-5 6
5 Манчестер Сити 2 2 0 0 4-0 6
6 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 4-4 6
7 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
8 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
9 Челси 3 1 1 1 5-4 4
10 Кристал Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
11 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
12 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
13 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
14 Ноттингем Форест 3 1 0 2 5-6 3
15 Вулверхэмптон Уондерерс 3 1 0 2 2-5 3
16 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17 Шеффилд Юнайтед 2 0 0 2 1-3 0
18 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0

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Метки:
Салах Мохамед Ливерпуль АПЛ Саудовская Аравия Футбольные трансферы

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