Матч против "Ньюкасла" в рамках третьего тура английской премьер-лиги станет для Мохамеда Салаха последним за "Ливерпуль". Встреча состоится 27 августа на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и начнется в 21:30 по времени Астаны, сообщают Vesti.kz.

По информации KSA Sport, после этой игры египтянин улетит в Дубай, где пройдет медосмотр перед переходом в саудовский "Аль-Иттихад".

Сам футболист не прочь уехать в эту страну, а "Ливерпуль" может получить свыше 100 миллионов долларов. Хотя ранее главный тренер английского клуба Юрген Клопп заявлял, что Салах на 100% предан "Ливерпулю", а клуб ответит отказом на любое предложение.

Если клубы договорятся, то трансфер Салаха в "Аль-Иттихад" станет рекордным в истории чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, а его нынешний контракт с английским клубом действует до 2025 года.