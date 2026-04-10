Вчера 08:33

Судьба Артеты решена: в "Арсенале" сделали выбор

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета начал предварительные переговоры с клубом о продлении контракта, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BBC.

Испанец возглавляет "канониров" с 2019 года и уже в дебютном сезоне на "Эмирейтс" привёл команду к победе в Кубке Англии — пока это его единственный крупный трофей у руля клуба.

Действующее соглашение Артеты рассчитано ещё на один год, однако своей работой 44-летний специалист убедил руководство "Арсенала" в том, что именно он является оптимальной фигурой для дальнейшего развития команды.

По информации источника, переговоры о новом контракте стартовали некоторое время назад и проходили в позитивном ключе. Тем не менее, с приближением решающей стадии сезона стороны решили поставить обсуждение на паузу, сосредоточившись на результатах.

При этом итоги кампании не станут определяющим фактором для будущего тренера: и клуб, и сам Артета настроены продолжать сотрудничество.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

