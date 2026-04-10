Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета начал предварительные переговоры с клубом о продлении контракта, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BBC.

Испанец возглавляет "канониров" с 2019 года и уже в дебютном сезоне на "Эмирейтс" привёл команду к победе в Кубке Англии — пока это его единственный крупный трофей у руля клуба.

Действующее соглашение Артеты рассчитано ещё на один год, однако своей работой 44-летний специалист убедил руководство "Арсенала" в том, что именно он является оптимальной фигурой для дальнейшего развития команды.

По информации источника, переговоры о новом контракте стартовали некоторое время назад и проходили в позитивном ключе. Тем не менее, с приближением решающей стадии сезона стороны решили поставить обсуждение на паузу, сосредоточившись на результатах.

При этом итоги кампании не станут определяющим фактором для будущего тренера: и клуб, и сам Артета настроены продолжать сотрудничество.