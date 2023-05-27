Суд в Англии: Блогерша два года преследовала футболистов "Челси" после краткосрочного романа

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 17:40
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Британская модель и блогерша Орла Мелисса Слоан в суде признала вину в преследовании футболистов "Челси", сообщает Sky Sports.

В ноябре 2020 года в доме у Бенджамина Чилуэлла она познакомилась с Мэйсоном Маунтом, с которым завязался роман. Через полгода футболист решил закончить отношения, но девушка не хотела с ним расставаться и начала преследование. 

Когда Маунт блокировал ее номер телефона, она писала ему с другого. Она использовала в общей сложности более 20 телефонных номеров. Преследования продолжались целых два года.

Слоан в своих сообщениях отправляла угрозы, призывала не будить в ней дьявола, а также обещала, что начнет преследовать всех новых пассий футболиста. 

Чилуэллу и Билли Гилмору, перешедшему потом в "Брайтон", тоже досталось. Сначала девушка просто пыталась выспросить у них про Маунта. А затем она завела фейковый аккаунт в соцсетях и стала публиковать в нем коллажи Чилуэлла с якобы его новыми возлюбленными, тегая при этом его семью.

Суд вынесет решение 20 июня.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 37 28 5 4 94-32 89
2 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3 Манчестер Юнайтед 37 22 6 9 56-42 72
4 Ньюкасл Юнайтед 37 19 13 5 67-32 70
5 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6 Брайтон энд Хов Альбион 37 18 8 11 71-51 62
7 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8 Тоттенхэм Хотспур 37 17 6 14 66-62 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12 Челси 37 11 10 16 37-46 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 37 11 8 18 31-53 41
14 Вест Хэм Юнайтед 37 11 7 19 41-53 40
15 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37-67 37
17 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18 Лестер Сити 37 8 7 22 49-67 31
19 Лидс Юнайтед 37 7 10 20 47-74 31
20 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24

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Метки:
Челси АПЛ Правосудие

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