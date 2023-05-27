Британская модель и блогерша Орла Мелисса Слоан в суде признала вину в преследовании футболистов "Челси", сообщает Sky Sports.
В ноябре 2020 года в доме у Бенджамина Чилуэлла она познакомилась с Мэйсоном Маунтом, с которым завязался роман. Через полгода футболист решил закончить отношения, но девушка не хотела с ним расставаться и начала преследование.
Слоан в своих сообщениях отправляла угрозы, призывала не будить в ней дьявола, а также обещала, что начнет преследовать всех новых пассий футболиста.
Суд вынесет решение 20 июня.