Стало известно о решении Гвардиолы по трансферу таланта из Узбекистана

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал "зеленый свет" на трансфер 20-летнего защитника сборной Узбекистана и "Ланса" Абдукодира Хусанова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее "Сити" предложил французскому клубу 50 миллионов, включая бонусы, за перспективного игрока. Сам Хусанов, который выступает за "Ланс" с 2023 года, с энтузиазмом ожидает перехода в стан английского гранда. Игроку уже предложили долгосрочный контракт.

В текущем сезоне Хусанов провел 16 матчей за "Ланс" во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Его контракт с французским клубом рассчитан до 2027 года, но стремительный прогресс и интерес со стороны "Манчестер Сити" могут значительно изменить карьерный путь талантливого защитника.