Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 13:41
 

Стало известно отношение "Челси" к Сатпаеву: его уже хвалят из "Сити"

  Комментарии

Поделиться
Стало известно отношение "Челси" к Сатпаеву: его уже хвалят из "Сити" Дастан Сатпаев. Фото: ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Сайт TheChelseaChronicle.com поделился мнением о перспективах нападающего алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева в лондонском "Челси", передают Vesti.kz.

Поделиться

Сайт TheChelseaChronicle.com поделился мнением о перспективах нападающего алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева в лондонском "Челси", передают Vesti.kz.

Сатпаев - находка для "Челси"

"У Сатпаева не будет возможности сыграть против "Челси" в текущей Лиге чемпионов, однако в последнем из восьми матчей на общем этапе ему предстоит дебют на английской земле, когда он встретится с "Арсеналом". 

Несмотря на то, что Сатпаев нацелен на будущее, в этом сезоне на его счету уже много голов в чемпионате. Кроме того, он сыграл ключевую роль в том, почему "Кайрат" сейчас находится в Лиге чемпионов.

В "Челси" считают, что они нашли настоящую жемчужину в лице Сатпаева, который в свои 17 лет уже закрепился как основной игрок сборной Казахстана. Он произвёл впечатление в недавнем международном матче против Бельгии, а Жереми Доку ("Манчестер Сити") похвалил Дастана, несмотря на убедительную победу "красных дьяволов".

Еще неизвестно, отдадут ли его в аренду, когда он приедет, но в "Челси" возлагают большие надежды на то, что в ближайшие годы он станет звездой", - пишет издание.

Кто такой Дастан Сатпаев

Дастан Сатпаев – воспитанник академии "Кайрата". В 2025 году нападающий подписал контракт с "Челси", к которому он присоединится в 2026 году после достижения 18-летия.

Трансфер Сатпаева в "Челси" стал рекордным - лондонский клуб заплатил 4,3 миллиона евро.

Дастан Сатпаев забил хет-трик в матче за "Челси"

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
10 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
11 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
12 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 6 1 1 4 6-14 4
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Дортмунд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 октября 18:30   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
- : -
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
(Лейпциг)
Кто победит в основное время?
Боруссия-09 Д
Ничья
РБ Лейпциг
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!