Стало известно отношение "Челси" к Сатпаеву: его уже хвалят из "Сити"

Сайт TheChelseaChronicle.com поделился мнением о перспективах нападающего алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева в лондонском "Челси", передают Vesti.kz.

Сатпаев - находка для "Челси"

"У Сатпаева не будет возможности сыграть против "Челси" в текущей Лиге чемпионов, однако в последнем из восьми матчей на общем этапе ему предстоит дебют на английской земле, когда он встретится с "Арсеналом".

Несмотря на то, что Сатпаев нацелен на будущее, в этом сезоне на его счету уже много голов в чемпионате. Кроме того, он сыграл ключевую роль в том, почему "Кайрат" сейчас находится в Лиге чемпионов.

В "Челси" считают, что они нашли настоящую жемчужину в лице Сатпаева, который в свои 17 лет уже закрепился как основной игрок сборной Казахстана. Он произвёл впечатление в недавнем международном матче против Бельгии, а Жереми Доку ("Манчестер Сити") похвалил Дастана, несмотря на убедительную победу "красных дьяволов".

Еще неизвестно, отдадут ли его в аренду, когда он приедет, но в "Челси" возлагают большие надежды на то, что в ближайшие годы он станет звездой", - пишет издание.

Кто такой Дастан Сатпаев

Дастан Сатпаев – воспитанник академии "Кайрата". В 2025 году нападающий подписал контракт с "Челси", к которому он присоединится в 2026 году после достижения 18-летия.

Трансфер Сатпаева в "Челси" стал рекордным - лондонский клуб заплатил 4,3 миллиона евро.

