Появились подробности о новом тренере сборной Узбекистана по футболу

Сборная Узбекистана по футболу, пробившаяся в финальную часть чемпионата мира-2026, может в ближайшее время сменить наставника, передают Vesti.kz.

По информации международного журналиста Александра Троицкого, команда проведёт товарищеский матч с Кувейтом, который, как поговаривают, станет последним для Тимура Кападзе на посту главного тренера. Под его руководством сборная не потерпела ни одного поражения.

Каннаваро - главный кандидат

Отмечается, что ведутся переговоры с Фабио Каннаваро. Не исключается, что именно он выведет команду на поле в товарищеском матче против Уругвая 13 октября.

Карьера и опыт Каннаваро

Известный в прошлом защитник, обладатель "Золотого мяча" 2006 года, Каннаваро имеет опыт работы в клубах чемпионата Китая. С "Гуанчжоу Эвергранд" и "Тяньцзинь" он добивался успехов, выигрывая национальные трофеи.

Однако в Европе его тренерская карьера складывалась неудачно: в "Беневенто", "Удинезе" и загребском "Динамо" итальянец не смог проявить себя. Весной этого года он покинул хорватский клуб после поражения от "Истры 1961".

Опыт работы с национальными командами также минимален: в 2019 году он временно возглавлял сборную Китая, которая проиграла оба матча - Таиланду и Узбекистану. После поражения от узбеков его уволили.

Кого берут в сборную Узбекистана

"Берут имя, а не специалиста. Ну, хорошо. Поглядим, что из этого выйдет. Так или иначе, будем болеть. Хоть с Каннаваро, хоть вообще без главного тренера", - резюмирует Троицкий.

Напомним, что 5 июня сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путевку на чемпионат мира по футболу. Команда обеспечила себе выход в финальную часть ЧМ-2026 после нулевой ничьей в гостевом матче с ОАЭ. Этого результата было достаточно, чтобы закрепиться на втором месте группы А с 18 очками.

Узбекистан стал третьей бывшей республикой СССР, которой удалось выйти на чемпионат мира. До этого на мировом первенстве играли лишь Россия (четырежды, включая домашний турнир в 2018 году) и Украина (в 2006 году).

Чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.