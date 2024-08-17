Стало известно, что ненавидел в АПЛ Юрген Клопп

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 22:31
©instagram.com/liverpoolfc

Нынешний наставник "Ливерпуля" нидерландский специалист Арне Слот рассказал, что больше всего раздражало прежнего рулевого "красных" немца Юргена Клоппа, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Тренирующийся с Рахмоновым боец потерпел первое поражение нокаутом в UFC
Сегодня 07:49  
Двойным нокдауном и сенсацией завершился бой на турнире UFC
Сегодня 10:19  
Главная сенсация Европы выиграла трофей и вошла в историю
Сегодня 10:42  
Чемпион Евро помог новому клубу совершить невероятный камбэк
Сегодня 10:59  

Слот с нынешнего сезона возглавляет "мерсисайдцев".

"Когда я начинал здесь, мне говорили много вещей, но одна из них заключалась в том, что Юрген (Клопп) ненавидел начало матча в 12:30 (согласно часовому поясу в Англии - Прим. Ред), и сегодня команда показала, что нам не понравилось начало встречи в 12:30, потому что мы отсутствовали в игре в первом тайме", - приводит слова Слота пресс-служба "Ливерпуля".

Клопп покинул "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона. "Красных" он возглавлял с 2015 года, выиграв с ними 8 трофеев (АПЛ, Кубок Англии, два Кубка футбольной лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира).

Свой уход из "Ливерпуля" он объяснил тем, что у него закончилась энергия, в связи с чем нуждается в перерыве.

Метки:

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:00
Англия
"Ман Сити" нашел способ отговорить лучшего игрока Евро от перехода в "Реал"
Сегодня , 12:20
Англия
Форварда "Арсенала" потрогали за пятую точку и наказали. Обидчика - нет
Вчера , 22:31
Англия
Стало известно, что ненавидел в АПЛ Юрген Клопп
Вчера , 20:44
Англия
Тренер "Ливерпуля" вошел в историю после победы
Вчера , 18:29
Англия
"Ливерпуль" победил, а Салах побил рекорд АПЛ
Вчера , 16:16
Англия
"Ливерпуль" попал в уникальную ситуацию перед стартом АПЛ. Подробности
Вчера , 13:30
Англия
Тренер "Челси" посоветовал одному из лидеров искать новый клуб
Вчера , 07:35
Англия
Первый тур АПЛ: гол новичка принес победу "МЮ"
16 августа, 22:28
Англия
"Арсенал" нашел усиление в сборной Испании
16 августа, 20:25
Англия
С "Манчестер Сити" могут снять 80 очков. Подробности
© 2008 - 2024 ТОО «EML»