Стало известно будущее Мохамеда Салаха в "Ливерпуле"

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 21:36
©twitter.com/MoSalah

"Ливерпуль" планирует удержать Мохамеда Салаха в своем составе, сообщают Vesti.kz.

По информации аккаунта DeadlineDayLive в соцсети X "красные" не намерены продавать египетского нападающего в зимнее трансферное окно ни за какие суммы клубам из Саудовской Аравии.

Таким образом, можно утверждать, что Салах останется в "Ливерпуле" до завершения текущего сезона.

Ранее саудовский "Аль-Иттихад" предлагал "Ливерпулю" за египтянина в размере 170 миллионов евро, но "красные" не захотели отпускать своего лидера. Хотя первоначальное предложение "Аль-Иттихада" было в районе 100 миллионов евро.

31-летний Салах защищает цвета "Ливерпуля" с 2017 года, а его нынешний контракт с "красными" действует до 2025 года.

В карьере нападающего также были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель" и "Мокавлун". В сборную Египта привлекается с 2011 года.

Метки:
Салах Мохамед Футбольные трансферы Ливерпуль

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