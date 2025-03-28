Стало известно будущее Мохамеда Салаха

"Ливерпуль" приблизился к продлению контракта с Мохамедом Салахом после того, как сделал нападающему новое, более выгодное предложение, передают Vesti.kz со ссылкой на египетское издание Masrawy.

Долгие переговоры и возможный уход

Переговоры между клубом и звездным форвардом ведутся давно, так как его действующее соглашение истекает в конце текущего сезона. Однако ранее они заходили в тупик, и сам Салах намекал, что этот год может стать для него последним на "Энфилде", несмотря на впечатляющие 32 гола и 22 передачи в 43 матчах.

Фактор Александера-Арнольда

Ситуация изменилась после того, как стало известно о возможном уходе Трента Александера-Арнольда в "Реал". Это, по информации источника, подтолкнуло руководство "Ливерпуля" к решительным действиям, чтобы избежать потери еще одной ключевой фигуры.



Переговоры достигли прогресса

Как сообщил инсайдер, близкий к переговорам, на которого ссылается Masrawy, стороны достигли наибольшего прогресса за все время обсуждений. 32-летнему египтянину предложили контракт на более выгодных условиях, что значительно повысило шансы на его продление.

Разногласия по сроку контракта

Ранее сообщалось, что Салах рассчитывает подписать трехлетний контракт, тогда как клуб придерживается политики заключения не более двухлетних соглашений с возрастными игроками. Тем не менее последние новости дают надежду фанатам "красных", что египетская легенда останется на "Энфилде".



Важная победа "Ливерпуля"

На фоне этих изменений клубы из Саудовской Аравии, ранее рассчитывавшие подписать Салаха летом, теперь оценивают свои шансы куда более скептически. Если сделка состоится, это станет важной победой "Ливерпуля" после неудачных переговоров с Александером-Арнольдом.

Салах выступает за "красных" с 2017 года. В его карьере также были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель" и "Мокавлун".