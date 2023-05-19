Озвучены премиальные футболистов "Манчестер Сити" в случае победы в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии, сообщают Vesti.kz.

По данным Football Insider, владельцы выплатят игрокам "Сити" более 20 миллионов фунтов стерлингов, если они обыграют "Интер" в финале ЛЧ.

Успех в Кубке Англии и премьер-лиге будет стоить около 15 миллионов фунтов стерлингов в виде бонусов, причем большая часть этой суммы придется на победу в премьер-лиге.

Бонусы будут распределены между ведущими игроками клуба, а самые большие вознаграждения получат Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне.

Отмечается, что годовой фонд заработной платы "Сити" (с учетом бонусных выплат) к концу кампании может вырасти до 385 миллионов фунтов стерлингов.

Для сравнения "Манчестер Юнайтед" заплатил игрокам 384 миллиона фунтов в 2021-2022 годах, что стало рекордом для команды премьер-лиги.

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