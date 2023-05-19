Стали известны премиальные игроков "Манчестер Сити" в случае требла

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 17:32
©twitter.com/ManCity

Озвучены премиальные футболистов "Манчестер Сити" в случае победы в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии, сообщают Vesti.kz.

По данным Football Insider, владельцы выплатят игрокам "Сити" более 20 миллионов фунтов стерлингов, если они обыграют "Интер" в финале ЛЧ.

Успех в Кубке Англии и премьер-лиге будет стоить около 15 миллионов фунтов стерлингов в виде бонусов, причем большая часть этой суммы придется на победу в премьер-лиге.

Бонусы будут распределены между ведущими игроками клуба, а самые большие вознаграждения получат Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне.

Отмечается, что годовой фонд заработной платы "Сити" (с учетом бонусных выплат) к концу кампании может вырасти до 385 миллионов фунтов стерлингов.

Для сравнения "Манчестер Юнайтед" заплатил игрокам 384 миллиона фунтов в 2021-2022 годах, что стало рекордом для команды премьер-лиги.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 35 27 4 4 92-31 85
2 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
3 Ньюкасл Юнайтед 36 19 12 5 67-32 69
4 Манчестер Юнайтед 35 20 6 9 51-41 66
5 Ливерпуль 36 19 8 9 70-42 65
6 Брайтон энд Хов Альбион 35 17 7 11 67-49 58
7 Тоттенхэм Хотспур 36 17 6 13 65-59 57
8 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
9 Брентфорд 36 13 14 9 54-45 53
10 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
11 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12 Кристал Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 36 11 7 18 30-52 40
14 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15 Вест Хэм Юнайтед 36 10 7 19 38-52 37
16 Ноттингем Форест 36 8 10 18 36-67 34
17 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
18 Лидс Юнайтед 36 7 10 19 46-71 31
19 Лестер Сити 36 8 6 22 49-67 30
20 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24

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Метки:
Манчестер Сити Лига чемпионов АПЛ

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