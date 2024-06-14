Стали известны детали конфликта Роналду с тренером "МЮ"

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Сегодня 20:13
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Стало известно о неповиновении Криштиану Роналду на тренировках "Манчестер Юнайтед". В частности, он отказывался выполнять требования главного тренера Эрика тен Хага, передают Vesti.kz.

Согласно информации The Athletic, Тен Хаг хотел добиться от португальца активного прессинга, так как это соответствовало игровой модели нидерландского специалиста.

Однако, по информации источника, тренер "МЮ" делал исключения для Криштиану. Если от молодых игроков он требовал три интенсивных рывка, то от Роналду он просил только два.

Несмотря на многократные попытки обучить Роналду этим требованиям, он демонстрировал минимальную активность, что вызывало сомнения у сотрудников клуба относительно его понимания указаний.

Также в клубе считали, что Роналду понимал требования, но не выполнял их, считая, что его используют неэффективно. Вслед за Роналду, некоторые игроки команды также начали выражать несогласие с тренерскими установками.

Роналду покинул "МЮ" в ноябре 2022 года после скандального интервью Пирсу Моргану. В нем он заявил, что чувствует себя "преданным" Эриком тен Хагом и еще "двумя-тремя людьми" в руководстве, которые якобы хотели, чтобы он покинул клуб. Также португалец добавил, что не уважает Тен Хага, так как последний "не проявляет уважения" к нему.

Новым клубом Криштиану стал "Аль-Наср", с которым у него действует контракт до 30 июня 2025 года. В нынешнем чемпионате Саудовской Аравии он провел 31 матч, забил 35 голов и отдал 11 результативных передач.

Метки:
Роналду Криштиану Футбол АПЛ Манчестер Юнайтед Саудовская Аравия

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