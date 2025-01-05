Матч 20-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" пройдет по расписанию, несмотря на неблагоприятные погодные условия, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "Ливерпуля".

Игра пройдет сегодня, 5 января на "Энфилде" - домашнем стадионе "Ливерпуля". Начало в 21:30 по казахстанскому времени.

Ранее рассматривалась возможность переноса встречи из-за сильного снегопада, обрушившегося на регион. Однако после двух совещаний по вопросам безопасности организаторы пришли к выводу, что игру можно провести в запланированное время.

"Ливерпуль" набрал 45 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. У "Манчестер Юнайтед" 22 балла и 14 место в чемпионате Англии.

Напомним, что в матче первого круга, который состоялся 1 сентября 2024 года "Ливерпуль" разгромно обыграл на выезде "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0.