Англия
5 января 18:32

Стала известна судьба топового матча "Ливерпуля" в АПЛ

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Матч 20-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" пройдет по расписанию, несмотря на неблагоприятные погодные условия, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "Ливерпуля".

Игра пройдет сегодня, 5 января на "Энфилде" - домашнем стадионе "Ливерпуля". Начало в 21:30 по казахстанскому времени.

Ранее рассматривалась возможность переноса встречи из-за сильного снегопада, обрушившегося на регион. Однако после двух совещаний по вопросам безопасности организаторы пришли к выводу, что игру можно провести в запланированное время.

"Ливерпуль" набрал 45 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. У "Манчестер Юнайтед" 22 балла и 14 место в чемпионате Англии.

Напомним, что в матче первого круга, который состоялся 1 сентября 2024 года "Ливерпуль" разгромно обыграл на выезде "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 19 11 4 4 26-19 37
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 19 4 4 11 31-42 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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