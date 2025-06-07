51-летний Томас Франк рассматривается в качестве основного кандидата на должность главного тренера "Тоттенхэма" после ухода Эндже Постекоглу.

В настоящее время датский специалист возглавляет "Брентфорд", завершивший минувший сезон Английской Премьер-лиги на 10-й позиции. Согласно информации The Guardian, в контракте Франка прописана сумма отступных в размере 10 миллионов фунтов.

Кроме него, руководство "шпор" также проявляет интерес к Марку Силве из "Фулхэма" и Андони Ираоле, возглавляющему "Борнмут".