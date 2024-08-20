Стал известен лучший форвард в истории АПЛ. Холанд лишь десятый

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 23:13
©x.com/ManCity

Авторитетный британский журнал FourFourTwo представил рейтинг из 20 лучших нападающих в истории Английской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Лучшим был признан экс-нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри. На второй строчке расположился бывший нападающий "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер.

Замыкает топ-3 экс-нападающий "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро.

Форвард "Манчестер Сити" норвежец Эрлинг Холанд занимает десятое место.

Топ-10 лучших нападающих в истории АПЛ по версии FourFourTwo:

 1. Тьерри Анри ("Арсенал").

2. Алан Ширер ("Ньюкасл").

3. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").

4. Уэйн Руни ("Эвертон", "Манчестер Юнайтед").

5. Дидье Дрогба ("Челси").

6. Деннис Бергкамп ("Арсенал").

7. Гарри Кейн ("Тоттенхэм").

8. Эрик Кантона ("Лидс", "Манчестер Юнайтед").

9. Энди Коул ("Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Блэкберн", "Фулхэм", "Манчестер Сити", "Портсмут", "Сандерленд").

10. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

Метки:
АПЛ Холанд Эрлинг Футбол

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