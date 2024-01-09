"Манчестер Юнайтед" пробился в четвертый раунд Кубка Англии по футболу, победив на выезде "Уиган Атлетик", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Уигане на стадионе "Ди-Дабл-ю" и завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей мячи забили Диогу Далот (22-я минута) и Бруну Фернандеш, реализовавший спорный пенальти (74-я).

"Уиган", завоевывавший Кубок Англии в 2013 году, в том же сезоне покинул Английскую премьер-лигу (АПЛ) и ныне выступает в первенстве Лиги 1 (третий по силе дивизион страны).

Соперником "МЮ" по четвертому раунду будет победитель противостояния между валлийским клубом Лиги 2 "Ньюпорт Каунти" и "Истли", который выступает в пятом по силе дивизионе английского футбола - Национальной лиге. В первом матче команд была зафиксирована ничья 1:1, а переигровка назначена на 16 января.

Результаты жеребьевки 4-го раунда Кубка Англии:

1."Уотфорд" - "Саутгемптон";

2. "Блэкберн Роверс" - "Рексем";

3. "Борнмут" - "Суонси Сити";

4. "Вест Бромвич" - "Брентфорд" или "Вулверхэмптон";

5. "Вест Хэм Юнайтед" или "Бристоль Сити" - "Ноттингем Форест" или "Блэкпул";

6. "Лестер Сити" - "Халл Сити" или "Бирмингем";

7. "Шеффилд Уэнсдей" - "Ковентри Сити";

8. "Челси" - "Астон Вилла";

9. "Ипсвич" - "Мейдстон Юнайтед";

10. "Ливерпуль" - "Норвич Сити" или "Бристоль Роверс";

11. "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити";

12 "Лидс Юнайтед" - "Плимут Аргайл";

13. "Кристал Пэлас" или "Эвертон" - "Лутон Таун" или "Болтон Уондерерс";

14. "Ньюпорт Каунти" или "Истли" - "Манчестер Юнайтед";

15. "Шеффилд Юнайтед" - "Брайтон энд Хоув Альбион";

16. "Фулхэм" - "Ньюкасл Юнайтед";

Действующим победителем Кубка Англии является "Манчестер Сити", который в финальном матче прошлого года обыграл именно "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Англии является лондонский "Арсенал", который выигрывал трофей 14 раз. На втором месте по этому показателю находится "Манчестер Юнайтед" (12). Следом располагаются сразу три клуба – "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси", которые становились победителями турнира по восемь раз.