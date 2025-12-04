Англия
Сегодня 07:10

Соперник "Кайрата" выиграл всухую и ушел в отрыв в АПЛ

©x.com/Arsenal

Лондонский "Арсенал" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги обыграл на своем поле "Брентфорд" со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Уже на 11-й минуте Микель Мерино открыл счёт на "Эмирейтс", задав темп встречи. Финальную точку поставил Букайо Сака, забив в добавленное время — на 90+1-й минуте.

Благодаря этой победе "Арсенал" выходит на чистое первое место в таблице, имея в активе 33 очка. "Брентфорд" же, набрав 19 баллов, занимает 13-ю позицию. "Канониры" теперь имеют отрыв от "Манчестер Сити" на пять очков.

В следующем туре 6 декабря команда Микеля Артеты отправится в гости к "Астон Вилле", а "пчёлы" в тот же день сыграют на выезде против "Тоттенхэм".

Добавим, что "Арсенал" является соперником "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. 29 января 2026 года команды в рамках заключительного, восьмого тура сыграют в Лондоне.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 14 10 3 1 27-7 33
2 Манчестер Сити 14 9 1 4 32-16 28
3 Астон Вилла 14 8 3 3 20-14 27
4 Челси 14 7 3 4 25-15 24
5 Кристал Пэлас 14 6 5 3 18-11 23
6 Сандерленд 14 6 5 3 18-14 23
7 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 4 4 24-20 22
8 Ливерпуль 14 7 1 6 21-21 22
9 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21-20 21
10 Эвертон 14 6 3 5 15-17 21
11 Тоттенхэм Хотспур 14 5 4 5 23-18 19
12 Ньюкасл Юнайтед 14 5 4 5 19-18 19
13 Брентфорд 14 6 1 7 21-22 19
14 Борнмут 14 5 4 5 21-24 19
15 Фулхэм 14 5 2 7 19-22 17
16 Ноттингем Форест 14 4 3 7 14-22 15
17 Лидс Юнайтед 14 4 2 8 16-26 14
18 Вест Хэм Юнайтед 13 3 2 8 15-27 11
19 Бернли 14 3 1 10 15-28 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 14 0 2 12 7-29 2

