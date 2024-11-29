Сменить весь состав "Ман Сити"? Гвардиола дал ответ
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о последних неудачах команды, передают Vesti.kz.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о последних неудачах команды, передают Vesti.kz.
"Сменить весь состав? Я не совсем согласен. Три месяца назад мы выиграли премьер-лигу, вышли в финал Кубка Англии и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где потерпели поражение от мадридского "Реала", сыграв просто невероятно. Это одна и та же команда!.
Какая команда в мире стабильна на протяжении 10 лет?! Их не существует, ни в НБА, ни в теннисе, ни в гольфе, ни в каком другом виде спорта.
За десять лет, как мы, быть последовательными,- такого не встретишь...
Мы вернемся, я это знаю. Я не знаю, когда.
Мы занимаем второе место в премьер-лиге, у нас не самый лучший момент в плане результатов, но в целом у меня есть ощущение, что мы играли более чем достойно, но недостаточно, чтобы выигрывать матчи", - цитирует специалиста инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, в матче Лиги чемпионов с нидерландским "Фейеноордом" подопечные Гвардиолы вели в три мяча к 75-й минуте, но умудрились упустить победу и войти в историю турнира. После финального свистка специалист появился перед журналистами с расцарапанным лицом.
"Манчестер Сити" занимает 17-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав 8 очков в 5 матчах. Следующую игру "горожане" проведут на выезде с туринским "Ювентусом" 11 декабря.
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