Сменить весь состав "Ман Сити"? Гвардиола дал ответ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о последних неудачах команды, передают Vesti.kz.

"Сменить весь состав? Я не совсем согласен. Три месяца назад мы выиграли премьер-лигу, вышли в финал Кубка Англии и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где потерпели поражение от мадридского "Реала", сыграв просто невероятно. Это одна и та же команда!.

Какая команда в мире стабильна на протяжении 10 лет?! Их не существует, ни в НБА, ни в теннисе, ни в гольфе, ни в каком другом виде спорта.

За десять лет, как мы, быть последовательными,- такого не встретишь...

Мы вернемся, я это знаю. Я не знаю, когда.

Мы занимаем второе место в премьер-лиге, у нас не самый лучший момент в плане результатов, но в целом у меня есть ощущение, что мы играли более чем достойно, но недостаточно, чтобы выигрывать матчи", - цитирует специалиста инсайдер Фабрицио Романо.