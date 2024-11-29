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Сменить весь состав "Ман Сити"? Гвардиола дал ответ

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Сменить весь состав "Ман Сити"? Гвардиола дал ответ ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о последних неудачах команды, передают Vesti.kz

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о последних неудачах команды, передают Vesti.kz

"Сменить весь состав? Я не совсем согласен. Три месяца назад мы выиграли премьер-лигу, вышли в финал Кубка Англии и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где потерпели поражение от мадридского "Реала", сыграв просто невероятно. Это одна и та же команда!.

Какая команда в мире стабильна на протяжении 10 лет?! Их не существует, ни в НБА, ни в теннисе, ни в гольфе, ни в каком другом виде спорта.

За десять лет, как мы, быть последовательными,- такого не встретишь...

Мы вернемся, я это знаю. Я не знаю, когда. 

Мы занимаем второе место в премьер-лиге, у нас не самый лучший момент в плане результатов, но в целом у меня есть ощущение, что мы играли более чем достойно, но недостаточно, чтобы выигрывать матчи", - цитирует специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, в матче Лиги чемпионов с нидерландским "Фейеноордом" подопечные Гвардиолы вели в три мяча к 75-й минуте, но умудрились упустить победу и войти в историю турнира. После финального свистка специалист появился перед журналистами с расцарапанным лицом.

"Манчестер Сити" занимает 17-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав 8 очков в 5 матчах. Следующую игру "горожане" проведут на выезде с туринским "Ювентусом" 11 декабря.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
3 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5 Брайтон энд Хов Альбион 12 6 4 2 21-16 22
6 Тоттенхэм Хотспур 12 6 1 5 27-13 19
7 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
8 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10 Ньюкасл Юнайтед 12 5 3 4 13-13 18
11 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12 Манчестер Юнайтед 12 4 4 4 13-13 16
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм Юнайтед 12 4 3 5 15-19 15
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон Уондерерс 12 2 3 7 20-28 9
18 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4

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Манчестер Сити Гвардиола Хосеп АПЛ Футбол

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