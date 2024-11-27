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"Манчестер Сити" вошел в историю Лиги чемпионов

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"Манчестер Сити" вошел в историю Лиги чемпионов ©mancity.com

Английский "Манчестер Сити" сыграл вничью с нидерландским "Фейеноордом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

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Английский "Манчестер Сити" сыграл вничью с нидерландским "Фейеноордом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча пятого тура в Манчестере на стадионе "Этихад" завершилась со счетом 3:3. Видеообзор игры смотрите здесь.

По информации OptaJoe, "Манчестер Сити" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая вела в матче с преимуществом в три мяча к 75-й минуте и не смогла одержать победу.

"Манчестер Сити" на данный момент располагается на 15-м месте в общей таблице ЛЧ, набрав 8 очков, "Фейеноорд" с 7 баллами занимает 20-ю строчку.

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В следующем туре, 11 декабря, "Манчестер Сити" встретится на выезде с туринским "Ювентусом", а "Фейеноорд" сыграет дома с чешской "Спартой".

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