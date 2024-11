"Манчестер Сити" вошел в историю Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" сыграл вничью с нидерландским "Фейеноордом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча пятого тура в Манчестере на стадионе "Этихад" завершилась со счетом 3:3. Видеообзор игры смотрите здесь.

По информации OptaJoe, "Манчестер Сити" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая вела в матче с преимуществом в три мяча к 75-й минуте и не смогла одержать победу.

