"Манчестер Сити" вошел в историю Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" сыграл вничью с нидерландским "Фейеноордом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча пятого тура в Манчестере на стадионе "Этихад" завершилась со счетом 3:3. Видеообзор игры смотрите здесь.

По информации OptaJoe, "Манчестер Сити" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая вела в матче с преимуществом в три мяча к 75-й минуте и не смогла одержать победу.

75 - Manchester City are the first team in UEFA Champions League history to be leading a match by three goals as late as the 75th minute and fail to go on to win. Unbelievable. pic.twitter.com/QFkxrMUEbN — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2024

"Манчестер Сити" на данный момент располагается на 15-м месте в общей таблице ЛЧ, набрав 8 очков, "Фейеноорд" с 7 баллами занимает 20-ю строчку.

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В следующем туре, 11 декабря, "Манчестер Сити" встретится на выезде с туринским "Ювентусом", а "Фейеноорд" сыграет дома с чешской "Спартой".

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