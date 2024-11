"Сити" упустил 3:0 за 15 минут: Гвардиола появился перед журналистами с расцарапанным лицом

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола появился перед журналистами с расцарапанным лицом после ничьей с нидерландским "Фейеноордом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча пятого тура состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 3:3. Хозяева поля вели 3:0 к 53-й минуте, но за 15 минут до конца игры умудрились растерять эту фору. Видео голов смотрите здесь.

Во время игры Гвардиола хватался за голову, особенно, когда в ворота его команды влетали мячи. На фото можно увидеть расцарапанное им себе голову и нос:

Why does Pep Guardiola look like he’s just been locked in a cage for 20 minutes with a tiger pic.twitter.com/IRxlXOiNwz