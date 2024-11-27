"Сити" упустил 3:0 за 15 минут: Гвардиола появился перед журналистами с расцарапанным лицом

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола появился перед журналистами с расцарапанным лицом после ничьей с нидерландским "Фейеноордом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча пятого тура состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 3:3. Хозяева поля вели 3:0 к 53-й минуте, но за 15 минут до конца игры умудрились растерять эту фору. Видео голов смотрите здесь.

Во время игры Гвардиола хватался за голову, особенно, когда в ворота его команды влетали мячи. На фото можно увидеть расцарапанное им себе голову и нос:

Why does Pep Guardiola look like he’s just been locked in a cage for 20 minutes with a tiger pic.twitter.com/IRxlXOiNwz — JJ Bull (@jj_bull) November 26, 2024

"Игра была прекрасной при счете 3:0, мы играли хорошо, но потом начали пропускать голы, потому что не были стабильны. Мы дали им забить первый, потом второй, поэтому было сложно. Мы проиграли много игр в последнее время, мы хрупки, и, конечно, нам нужна была победа для уверенности. Мы играли на хорошем уровне, но в первый раз, когда что-то случилось, у нас возникли проблемы. Не знаю, может, это менталитет. Мы отчаянно хотели выиграть и добиться успеха, мы добились успеха, но не выиграли. Ситуация такова, какова она есть. Провели хорошую игру, но на таком уровне мы не можем отдавать победу. Сейчас я не готов думать об этом (о необходимости выиграть три последних матча, чтобы попасть в восьмерку). Мы должны восстановиться и подготовиться к следующей игре. Если мы не сможем выигрывать такие матчи, как сегодня, то сделать это будет сложно", - цитирует после игры Гвардиолу BBC.

"Манчестер Сити" на данный момент занимает 15-е место в общей таблице ЛЧ, набрав 8 очков, "Фейеноорд" с 7 баллами находится на 20-й строчке.

В следующем туре, 11 декабря, "Манчестер Сити" сыграет на выезде с туринским "Ювентусом", а "Фейеноорд" примет дома чешскую "Спарту".