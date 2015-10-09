Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Скауты "Ливерпуля" нашли нового Салаха: таланту 19 лет и стоит 20 миллионов евро

Английский "Ливерпуль" может подписать флангового нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Яна Диоманде, сообщают Vesti.kz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, скауты мерсисайдцев присутствовали на матче 13-го тура чемпионата Германии, в которым "быки" разгромили "Айнтрахт" со счётом 6:0, а Диоманде оформил хет-трик.

19-летний ивуариский форвард рассматривается как возможная замена для Мохамеда Салаха, вокруг которого в последнее время снова обострились споры.

Ранее Салах выступил с критикой в адрес "Ливерпуля" и главного тренера Арне Слота, а также заявил о возможном ухода из клуба. После этого египтянин не попал в заявку "красных" на матч Лиги чемпионов с "Интером".

В текущем сезоне Диоманде провел 15 матчей за "РБ Лейпциг", в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт с "красными быками" действует до лета 2030 года, а рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.


Ранее сообщалось, что Салах выбрал новый клуб, а "Ливерпуль" нашёл ему замену за 150 миллионов.

Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В составе "красных" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.

"Ливерпуль" принял решение по трансферу Салаха

