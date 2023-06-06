"Сити" придумал способ предотвратить переход Холанда в "Реал"

"Манчестер Сити" опасается, что мадридский "Реал" попытается переманить нападающего английской команды Эрлинга Холанда, сообщают Vesti.kz.

По информации The Telegraph, "горожане" хотят предложить норвежцу более длительное соглашение, чтобы затруднить другим клубам, в частности, "Реалу", попытки заполучить форварда к себе.

В "Манчестер Сити" также надеются, что потенциальный требл (победа в чемпионате Англии, Кубке страны и Лиге чемпионов) поможет убедить футболиста остаться.

Текущий контракт Холанда с "Сити" действует до 2027 года. Нападающий получает около 400 тысяч фунтов в неделю

В сезоне-2022/23 Холанд провел за "Сити" 52 матча во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и девятью результативными передачами.

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