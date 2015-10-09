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Англия
Вчера 07:50
 

Серией пенальти обернулся матч "Ливерпуль" - "Челси"

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Серией пенальти обернулся матч "Ливерпуль" - "Челси" ©instagram.com/liverpoolfc

"Ливерпуль" пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги, одолев "Челси" в серии пенальти в матче четвёртого раунда, сообщают Vesti.kz.

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"Ливерпуль" пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги, одолев "Челси" в серии пенальти в матче четвёртого раунда, сообщают Vesti.kz.

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Основное время встречи на "Энфилде" завершилось вничью - 1:1, а в послематчевой серии точнее оказались хозяева поля, победившие со счётом 6:5.

На 40-й минуте Морган Роджерс реализовал пенальти и вывел лондонцев вперёд. Однако уже через три минуты Коди Гакпо ответил точным ударом с 11-метровой отметки, восстановив равновесие. В итоге победителя пришлось определять в серии пенальти, где удача улыбнулась "красным".

Матчи четвертьфинальной стадии турнира запланированы на неделю, начинающуюся 14 декабря. Действующим обладателем Кубка английской лиги является "Манчестер Сити", который в финале прошлого розыгрыша победил "Арсенал" со счётом 2:0.

Рекордсменом турнира по количеству титулов остаётся "Ливерпуль" - на счету мерсисайдцев 10 побед. Второе место занимает "Манчестер Сити" с девятью трофеями, а третье - "Манчестер Юнайтед", выигрывавший турнир шесть раз.

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