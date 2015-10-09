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Мировой футбол
Вчера 11:10
 

Месси повторил антирезультат финала ЧМ-2026 в матче за "Интер Майами"

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Месси повторил антирезультат финала ЧМ-2026 в матче за "Интер Майами" ©x.com/InterMiamiCF

Лионель Месси впервые со времён чемпионата мира остался без голов и результативных передач в полном матче, а "Интер Майами" не сумел обыграть "Цинциннати" в МЛС - встреча завершилась со счётом 2:2, сообщают Vesti.kz.

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Лионель Месси впервые со времён чемпионата мира остался без голов и результативных передач в полном матче, а "Интер Майами" не сумел обыграть "Цинциннати" в МЛС - встреча завершилась со счётом 2:2, сообщают Vesti.kz.

Для аргентинской звезды это первый с июля случай, когда он не отметился результативными действиями в полном матче без замен.

На уровне сборных подобное в последний раз произошло в финале чемпионата мира против Испании, в котором Аргентина потерпела поражение со счётом 0:1. В клубном футболе Месси не уходил с поля без гола или ассиста в полной встрече с апреля.

Несмотря на безрезультатный матч против "Цинциннати", Месси продолжает лидировать в гонке бомбардиров МЛС. На счету 39-летнего форварда 25 забитых мячей.

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