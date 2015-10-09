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Вчера 09:22
 

Месси остался без гола: "Интер Майами" устроил триллер в МЛС

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Месси остался без гола: "Интер Майами" устроил триллер в МЛС ©x.com/InterMiamiCF

"Интер Майами" с Лионелем Месси в составе не смог обыграть "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 2:2, сообщают Vesti.kz.

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"Интер Майами" с Лионелем Месси в составе не смог обыграть "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 2:2, сообщают Vesti.kz.

Матч прошёл в ночь с 28 на 29 октября на арене "Ну Стэдиум" в Майами. В составе хозяев отличились уругвайский форвард Луис Суарес и бразилец Рикельме Филипе. Суаресу ассистировал бразильский полузащитник Каземиро, а гол Филипе организовал аргентинец Родриго Де Пауль.

Лионель Месси вышел на поле с первых минут, однако результативными действиями не отметился.

У гостей авторами голов стали ганец Сэмуэл Джиди и француз Кенджи Мбома Дем.

В следующем туре "Интер Майами" 2 ноября сыграет на выезде с "Нью-Инглэнд Революшн", а "Цинциннати" 31 октября встретится с "Филадельфией Юнион".

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