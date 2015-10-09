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Германия
Вчера 10:10
 

Олисе сделал дубль и помог "Баварии" оформить разгром

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Олисе сделал дубль и помог "Баварии" оформить разгром ©x.com/FCBayer

Мюнхенская "Бавария" разгромила "Магдебург" в матче 1/16 финала Кубка Германии сезона-2026/27. Встреча, прошедшая 28 октября на "Альянц Арене", завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев, сообщают Vesti.kz.

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Мюнхенская "Бавария" разгромила "Магдебург" в матче 1/16 финала Кубка Германии сезона-2026/27. Встреча, прошедшая 28 октября на "Альянц Арене", завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев, сообщают Vesti.kz.

Мюнхенцы открыли счёт на десятой минуте: Майкл Олисе поразил ворота соперника после передачи Исмаэля Сайбари. Однако уже через пять минут "Магдебург" восстановил равновесие - отличился Матеуш Жуковски, которому ассистировал Фелипе Чавес.

На 21-й минуте Сайбари вновь вывел "Баварию" вперёд, замкнув пас Олисе. После перерыва хозяева окончательно сняли вопросы о победителе. На 51-й минуте Олисе оформил дубль, реализовав пенальти.

На 70-й минуте Альфонсо Дэвис увеличил преимущество мюнхенцев после передачи Леннарта Карла. Спустя три минуты Натаниэль Браун довёл счёт до разгромного, а финальную точку поставил Давид Сантуш, забивший после паса Йосипа Станишича. В итоге "Бавария" отправила в ворота соперника шесть мячей и уверенно вышла в следующий раунд турнира.

В этом матче на скамейке запасных "Баварии" остался новый обладатель "Золотого мяча" Харри Кейн. Англичанин в ночь с 26 на 27 октября стал обладателем приза, который вручался в Лондоне.

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Чемпионат Германии 2026/27   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 октября 22:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
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