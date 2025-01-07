Английский "Ноттингем Форест" обыграл в гостях "Вулверхэмптон" в матче 20-го тура английской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Матч закончился победой "Ноттингем Форест" со счетом 3:0. Голы забили Морган Гиббс-Уайт (7-я минута), Крис Вуд (44-я) и Тайво Авоньи (90+4).

Благодаря этой победе команда Нуну Эшпириту Санту набрала 40 очков и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У идущего на втором месте "Арсенала" также в активе 40 очков, но лондонский клуб имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Стоит отметить, что для "Ноттингем Форест" это уже шестая подряд победа в чемпионате Англии. Данный результат является рекордным в нынешнем сезоне турнира. Примечательно также, что "Ноттингем Форест" добился триумфа в шести подряд играх высшего дивизиона впервые с сезона-1966/67.

На данный момент лидерство в чемпионате удерживает "Ливерпуль", на счету которого 46 очков после 19 матчей.